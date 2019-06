POGBA ANCORA IN BILICO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TRATTATIVEJuve o Real? Questo il dilemma di Paul Pogba, destinato ad essere risolto nelle prossime 24-48 ore. In Spagna danno per favorito il Madrid, forte del legame speciale tra il centrocampista e Zidane, i bianconeri però sanno di avere lasciato un buon ricordo nella mente del francese (che non ha caso nei giorni scorsi ha postato sui social una foto che lo ritraeva con una maglia bianconera) e hanno un ottimo rapporto con il suo agente Mino Raiola, lo stesso di De Ligt.L'olandese è un altro dei grandi nomi sul taccuino di Paratici ma...