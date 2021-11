Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PODISMONella Quattro passi di...solidarietà, corsa a Taglio di Po sul tracciato della più famosa Quattro passi per el Tajo, ha vinto la...solidarietà, con 1200 euro raccolti fra i 240 podisti partecipanti. Saranno trasformati in buoni spesa per le famiglie bisognose del paese.Due anni fa i partecipanti furono poco più di cento, questa volta, per la quinta edizione, si è arrivati ad un numero importante che testimonia la vitalità del...