CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PODISMO(g.n.) Domani per il decimo anno consecutivo ritorna la Pink Run, la corsa benefica tutta al femminile, che punta spedita a un nuovo record di partecipazione dopo quello registrato l'anno scorso, quando le iscrizioni furono 6.941. A ieri, sono già state ampiamente superate le iscrizioni on-line della passata edizione, con 8.000 pacchi gara già confezionati. Per partecipare alla corsa benefica, sarà ancora possibile iscriversi direttamente in Prato della Valle questa mattina dalle 12 alle 20 e domani dalle 11 alle 17.La Pink Run si...