Podio Delago, Aliprandini illude

Sembrava dovesse essere arrivato il giorno del miracolo azzurro ad Adelboden con due italiani - Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti - ai primi due posti dopo la prima manche. Invece nella seconda manche è arrivata la doccia gelata. Borsotti - che aveva ottenuto il secondo tempo pur con l'incredibile pettorale 53 - sbaglia troppo e chiude così alla fine solo 14°. E De Aliprandini, mentre anche nella manche decisiva i cronometri lo davano in vantaggio e pareva ormai a portata di sci la sua prima vittoria, che invece scivola via sulla dura neve tra la rabbiosa delusione di tutto il clan azzurro. Alla fine ha così vinto lo sloveno Zan Kranjec, 27 anni e terza vittoria in carriera, in 2.27.90. Secondo il croato Filip Zubcic in 2.27.90 davanti al francese Viktor Muffat-Jeandet in 2.28.54. Per l'Italia il migliore è così Giovanni Borsotti, secondo dopo la prima manche, che ha chiuso 14°. E alla fine riesce pure a consolarsi avendo ottenuto comunque punti preziosi e tenendo conto che negli ultimi 9 giganti di cdm mai si era neppure qualificato per la seconda manche. Poi in classifica c'è' Riccardo Tonetti 16°, mentre il 37enne Manfred Moelgg, 30° dopo la prima manche, si è infortunato nella seconda riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per lui stagione finita.

Sono state così ancora un volta le ragazze jet a portare soddisfazioni allo sci italiano. La gardenese Nicol Delago, 24 anni e terzo podio in carriera, in 1.19.08 è infatti arrivata brillante seconda nella discesa di cmd di Zauchensee dopo un rush finale travolgente in stile Paris. Non bastasse - mentre ha vinto la svizzera Corinne Suter in 1.18.79 e terza è arrivata l'altra elvetica Michelle Gisin in 1.19.77 - c'è stata una prestazione complessiva molto buona per le ragazze jet azzurre. Su una pista varia e complessa con partenza però abbassata a causa di nebbia in quota che ne ha tolto la ripidissima parte iniziale e disturbato la gara, ai vertici della classifica ci sono infatti ancora Sofia Goggia quarta in 1.19.80 e Francesca Marsaglia quinta, mentre Federica Brignone ha chiuso diciassettesima.

È dunque più che legittima la soddisfazione di Nicol Delago dopo il suo secondo podio stagionale. «Sono molto contenta di come ho iniziato questo nuovo anno. Dopo le due prove ho analizzato tutto bene con i miei allenatori e questo mi ha permesso di trovare la linea ideale. Nei curvoni mi sento libera, scorro bene e riesco a fare del mio meglio. Sto lavorando per migliorare ancora».

