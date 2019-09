Pochi gol e la panchina per amica Immobile, un principe poco azzurro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il principe biancoceleste quando diventa azzurro perde la sua bellezza. O meglio, gli occhi con cui lo vede il ct Mancini non sono gli stessi con cui lo guarda Inzaghi. Dalla Lazio alla Nazionale Ciro Immobile d'improvviso si trasforma in brutto anatroccolo. Da titolare a riserva. E così l'avventura di Ciro con l'Italia ricomincia da quella scomoda panchina. Novanta minuti a guardare i gol di Belotti e Pellegrini contro l'Armenia. Persino l'umiliazione a sette minuti dalla fine di veder entrare come ultimo cambio Lasagna. Un'altra...