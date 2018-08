Playoff: l'Atalanta non sfonda solo pari con il Copenaghen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUE(v.zag.) L'Europa League dell'Atalanta si complica. Giovedì, a Copenaghen, ha bisogno di pareggiare con gol, per raggiungere la fase a gironi. Per un quarto d'ora, i danesi sono sbilanciati, con gli esterni molto alti, i bergamaschi creano occasioni senza concretizzarle. Segna il Papu Gomez, ma il fuorigioco di Barrow è evidente, sulla deviazione. L'ingresso del secondo attaccante, Zapata, vivacizza il gioco. Tiene comunque lo 0-0 la squadra di Stale Solbakken, nel 2001 in fin di vita per un attacco cardiaco, a 33 anni:...