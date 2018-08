PIZZINI E 4X100 SUL PODIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTO Da Glasgow piovono medaglie, per l'Italia del nuoto. Anche ieri, dagli Europei in vasca lunga, arrivano due podi, sono solo terzi posti, medaglia di bronzo ed è persino poco, per come ci eravamo abituati nei giorni scorsi. Sono però gare molto combattute: sui 200 rana tocca come terzo Luca Pizzini, veronese di 29 anni, e poi - in una spettacolare rimonta - la staffetta 4x100 mista mista, a conferma dei pronostici azzeccati da Stefano Morini, probabilmente il miglior tecnico al mondo. IL VERONESEPizzini si inchina ai più giovani...