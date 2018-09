CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Più volte Paolo Rossi, oltre ad essere un grande giocatore, è stato al centro di vicende anche spiacevoli non attribuibili a lui. Una di queste lo ha visto involontario protagonista nell'estate 1978 quando con il neopromosso Vicenza ha chiuso con la squadra al secondo posto, dopo aver segnato 24 gol e convinto Enzo Bearzot a convocarlo in Nazionale per il Mondiale in Argentina. Il suo cartellino è in comproprietà tra il Vicenza e la Juventus. Giussy Farina, presidente dei biancorossi, e Giampiero Boniperti, presidente bianconero, non...