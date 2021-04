Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOTORINO È un Derby della Mole rovesciato, in cui per la prima volta - almeno negli ultimi 10 anni - la panchina della Juve scotta più di quella del Toro. La classifica è deficitaria per entrambe, su livelli ovviamente diversi: i granata non si aspettavano di lottare per la salvezza, così come i bianconeri di essere già fuori dalla Champions e di non avere ancora in tasca la qualificazione per la prossima. Solitamente è il...