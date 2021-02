IL BIG MATCH

TORINO Napoli Juve è la strana partita senza andata, ma rischia di essere anche senza ritorno per Rino Gattuso, sempre più in bilico dopo gli ultimi risultati. Per la prima volta nella storia della serie A si gioca la sfida di ritorno (a Napoli) prima dell'andata (a Torino), posticipata a data da destinarsi. Lo scorso 4 ottobre il Napoli non si presentò allo Stadium, innescando il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione del Giudice Sportivo, sentenza ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni con penalizzazioni annullate e gara da rigiocare. Il primo incrocio è stato quello del rilancio bianconero in Supercoppa, ora è tutta un'altra Juve: più matura, equilibrata e reduce da 6 vittorie consecutive più l'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia, mentre il Napoli è in burrasca, in ritardo in campionato e già fuori dalla Coppa Italia. Dopo averlo spalleggiato per anni in mezzo al centrocampo del Milan, questa sera uno sgambetto di Pirlo potrebbe essere letale per la panchina di Gattuso, sempre più solo contro tutti. Benitez, Mazzarri e Italiano incombono, De Laurentiis vorrebbe portare Rino a fine stagione ma l'ennesimo scontro diretto fallito rischia di far precipitare la situazione subito. «La Juventus sarà l'ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società».

SENZA APPELLO

Parole senza appello, quasi di divorzio annunciato, quelle di Gattuso dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, da Torino invece Pirlo non ha intenzione di fare sconti. «Spiace per il momento complicato di Gennaro, ma io devo pensare ai miei di problemi». Entrambi gli allenatori devono gestire assenze pesanti: Juve senza Arthur, Dybala, Ramsey, mentre Bonucci è convocato ma a mezzo servizio. Il Napoli oltre a Manolas dovrà fare a meno di Mertens, Ghoulam, Koulibaly, Hysaj e Demme. Gattuso se la giocherà con il 4-2-3-1 e Osimhen riferimento offensivo mentre Pirlo rilancerà Chiellini, davanti torna Morata in coppia con Ronaldo.

Alberto Mauro

NAPOLI (4-2-3-1) 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 21 Politano, 24 Insigne, 11 Lozano; 9 Osimhen. All. Gattuso

JUVE (4-4-2) 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 5 Arthur, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi; 9 Morata, 7 Ronaldo All. Pirlo

Arbitro: Doveri

Tv: ore 18, Sky sport serie A

