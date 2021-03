L'ANTICIPO

TORINO Il verde e il rosso non sono mai stati così sbiaditi, perché dall'inizio del ciclo dei 9 scudetto consecutivi la Juve non è mai stata così indietro. Dopo 23 giornate Pirlo viaggia alla stessa media punti del 2008/2009 (Ranieri e poi Ferrara), e il confronto con i suoi predecessori (esonerati nonostante lo scudetto) è impietoso: Sarri alla 23° giornata aveva 54 punti, 8 in più di Pirlo, Allegri addirittura 63. L'Inter a +10 (ma la Juve deve recuperare la partita contro il Napoli) impedisce ai bianconeri altri passi falsi, troppi i punti persi con le medio piccole e l'esame di Italiano, tecnico dello Spezia, incombe. «Siamo lontani dall'Inter ma ci sono ancora parecchie gare importanti da qui alla fine - spiega Pirlo -, finché ci sarà spazio da recuperare saremo lì. Gli anni non sono tutti uguali, sapevo di iniziare un percorso difficile in un'annata particolare. Abbiamo cercato di costruire una squadra super competitiva e lo siamo. L'unica cosa non messa in preventivo era di avere così tanti infortunati nello stesso periodo. Ma continuo ad avere grande fiducia». L'obiettivo rimane lo scudetto, ma l'infermeria continua ad essere un fattore determinante. Ad eccezione di Danilo - che rientra dalla squalifica - Pirlo forse recupera Morata per la panchina, mentre Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala sono ancora out. E nella giornata di ieri è emersa una nuova positività al Covid di un componente del gruppo squadra (non calciatore) già in isolamento. «La società è in contatto con le autorità sanitarie per la definizione dei protocolli previsti - si legge nel comunicato - per consentire le attività di allenamento e di gara».

LE SCELTE

A centrocampo ballottaggio Ramsey - McKennie, davanti confermato Ronaldo (a -1 dal record dei gol di Pelé) con Kulusevski. Dopo il punto conquistato da Juric a Verona anche Italiano ci spera. «La difficoltà è enorme ma cercheremo di uscire a testa alta e mettere in campo le nostre qualità. Serve una grande prestazione, poi a fine gara tireremo le somme. Abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato: il pronostico non è dalla nostra parte».

Alberto Mauro

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny, 13 Danilo, 28 Demiral, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 8 Ramsey; 44 Kulusevski, 7 Ronaldo All. Pirlo

SPEZIA (4-3-3) 94 Provedel, 69 Vignali, 28 Erlic, 34 Ismajli, 20 Bastoni; 24 Estevez, 8 Ricci, 25 Maggiore; 80 Agudelo, 18 Nzola, 11 Gyasi. All. Italiano

Arbitro: Sacchi di Macerata

Tv: ore 20,45 Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (202).

