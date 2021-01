LA VIGILIA

TORINO La Juve sfida oggi una squadra che, nel 2021, sta viaggiando a ritmi da Europa, con tre successi nelle ultime cinque partite: «La Sampdoria viene da un ottimo periodo: ha centrato vittorie importanti e ha avuto innesti che hanno allungato la rosa», riassume Andrea Pirlo. A Marassi saranno due generazioni a confronto, tra l'allenatore più giovane e quello più anziano della serie A: «Sarà una gara molto difficile, quando affronti mister Ranieri è sempre così - è l'analisi del tecnico bianconero - È un tecnico molto preparato, che stimo». La sfida di un anno fa venne decisa un colpo di testa stratosferico di Cristiano Ronaldo, oggi al centro delle critiche per la gita a Courmayeur nonostante le limitazioni agli spostamenti: «Era il suo giorno libero, nella vita privata può fare ciò che crede - il punto di vista di Pirlo -. Quando sono qua, sono tutti sotto il mio controllo; fuori dal campo, sono cittadini liberi e ognuno si prende le proprie responsabilità». Il portoghese sarà regolarmente titolare dopo il riposo di Coppa Italia contro la Spal, Pirlo svela due titolari: «Ci sarà Morata, che deve solo ritrovare entusiasmo ma sa di essere importante - considerando anche la squalifica di Kulusevski - e poi Chiesa ha recuperato bene e giocherà dal primo minuto».

DYBALA

Dybala, invece «sente ancora delle fitte al ginocchio» le parole di Pirlo sulla Joya. La difesa è al completo: «Non abbiamo deciso chi giocherà: sappiamo che stiamo per entrare in un tour de force, valuteremo di partita in partita e ci saranno delle rotazioni anche in considerazione dell'avversario». Oggi la Samp in campionato, martedì il primo atto della semifinale contro l'Inter a San Siro: «A Genova proporremo la miglior squadra così come lo faremo in coppa, dobbiamo guardare una partita alla volta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA