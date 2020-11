LA VIGILIA

TORINO Dopo il passaggio di turno in Champions League, la Juventus si tuffa sul campionato: c'è da colmare la distanza con la capolista Milan, avanti di 4 punti. A Benevento, nell'anticipo di oggi (ore 18), non ci sarà Cristiano Ronaldo: «Un riposo programmato, sapevamo già che non sarebbe venuto con noi - spiega Andrea Pirlo - perché era stanco dopo le tante partite ravvicinate». Per un posto al fianco di Morata, dunque, si candida Dybala: un'altra chance per la Joya dopo l'ora in chiaroscuro disputata contro il Ferencvaros, adesso ci si attende l'inversione di rendimento da parte dell'argentino. Novità anche in difesa. «Abbiamo la fortuna di avere nuovamente Bonucci - la buona notizia data dal tecnico - perché si è allenato con noi e sarà a disposizione, mentre cambierò Alex Sandro: ha fatto una grande partita contro il Ferencvaros, ma veniva da due mesi di infortunio e di conseguenza è un po' affaticato, in ogni caso verrà con noi a Benevento». Il reparto arretrato resta il più falcidiato dalle assenze, perché oltre a Buffon non ci saranno gli acciaccati Chiellini e Demiral.

Al Vigorito sarà una sfida speciale in panchina, Pirlo ritroverà Pippo Inzaghi da avversario: «Loro sono tosti e hanno messo in difficoltà il Napoli - dice-, proveranno a ripartire in contropiede e lo faranno con elementi fisici e di gamba, servirà concentrazione dall'inizio». La sensazione è che la Juve stia cominciando ad ingranare: «Non abbiamo avuto tempo nel pre-campionato, queste partite ci sono servite per provare determinati giocatori in determinati ruoli - chiarisce Pirlo - ma adesso abbiamo individuato la struttura. Dobbiamo ancora migliorare nella circolazione della palla e cercare maggiormente la profondità per creare spazi».

