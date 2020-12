LA VIGILIA

TORINO Niente Parma per Paulo Dybala: la rifinitura è stata fatale per l'argentino, che proprio durante l'ultimo allenamento prima della partenza per l'Emilia-Romagna ha accusato un affaticamento muscolare alla gamba destra. In attacco, dunque, verranno confermati Ronaldo e Morata, anche se è la retroguardia che sta dando maggiori soddisfazioni ad Andrea Pirlo. «La difesa si sta compattando così come tutta la squadra, là dietro abbiamo trovato gli automatismi e i giusti meccanismi e su quel lato sono tranquillo» le parole che il tecnico utilizza per promuovere l'operato di De Ligt e soci.

Proprio con il ritorno dell'olandese si sono visti i principali miglioramenti, uno dei più incisivi in campo contro l'Atalanta avendo annullato Zapata prima e Muriel poi. Quella partita, però, ancora non è andata giù all'allenatore bianconero: «Ho un po' di rabbia e mi è rimasto qualche rammarico - ha aggiunto ai microfoni di Juventus Tv - perché avevamo giocato una buona gara contro una grande squadra e non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni create»

INSERIMENTI

Il riferimento non può che essere il rigore fallito da Ronaldo e, soprattutto, il clamoroso colpo di tacco a porta vuota di Morata, un episodio che aveva fatto infuriare Pirlo. Anche a Parma il tandem d'attacco sarà formato dal portoghese e dallo spagnolo, con CR7 che vuole voltare pagina dopo la delusione per non aver trionfato nel Fifa The Best, assegnato a Robert Lewandowski: la sua reazione è diventata virale, sul suo volto tutta la rabbia per non essere stato eletto come migliore del mondo. «Stiamo progredendo nelle varie zone del campo e stiamo crescendo nel complesso, ma soprattutto negli inserimenti da metà campo - l'analisi di Pirlo dopo le recenti reti di McKennie e Chiesa - perché dobbiamo attaccare la profondità con i centrocampisti quando gli attaccanti vengono incontro ed escono dalla marcatura avversaria: è un movimento che stiamo facendo bene». Meno di una settimana fa il Parma ha fermato il Milan, ecco perché il tecnico della Juve non si fida delll'avversario di stasera: «Stanno facendo bene e servirà grande attenzione perché giochiamo dopo pochi giorni - ha aggiunto - e Liverani è un grandissimo allenatore: già da calciatore pensava prima che gli arrivasse il pallone». È la velocità degli attaccanti avversari a preoccupare Pirlo: «Dovremo essere bravi nelle marcature preventive su Gervinho e Karamoh e non dovremo farli ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA