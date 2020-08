NUOVO CORSO

TORINO Il suo staff è definito, la squadra invece resta un cantiere, con tanti interrogativi da risolvere. L'avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus comincia, oggi, con il raduno dei bianconeri al centro della Continassa. La certezza per il Maestro, per il momento, è la squadra dei suoi collaboratori: Igor Tudor sarà il vice, Roberto Baronio e Antonio Gagliardi gli altri assistenti, Paolo Bertelli il responsabile della preparazione atletica.

ROSA DA DEFINIRE

Tutti al lavoro da oggi al centro di allenamenti bianconero, con una rosa da definire, tra voci, suggestioni e trattative di mercato, alcune alcune molto intriganti.

Sono partiti Pjanic e Matuidi, alla ripresa di oggi non ci saranno i convalescenti de Ligt e Khedira, forse mancherà anche uno degli altri nuovi, il brasiliano Arthur, centrocampista con doti di palleggiatore, scambiato proprio con Pjanic. Ma della rosa che darà l'assalto al decimo scudetto consecutivo e ripartirà per l'ennesima volta con l'obiettivo di conseguire piena gloria internazionale, sembrano mancare per ora molte pedine, mentre altre dovrebbero essere spostate.

STIPENDIO PESANTE

Sul lato partenze dovrebbero esserci lo stesso Khedira, Higuain (che ha un ingaggio molto pesante, da 7,5 milioni netti a stagione) Bernardeschi, Ramsey (arrivato a parametro zero lo scorso anno, con la cui cessione il club bianconero potrebbe realizzare una grossa plusvalenza). Forse nella lista potrebbe finire anche Alex Sandro, che ha un buon mercato e che nel finale della stagione ha lasciato a tratti a desiderare.

Per quanto riguarda gli arrivi, oltre ad Arthur e Kulusevski, si sono tante piste calde, da ultima quella che porta al centrocampista del Lione Houssem Aouar, 22 anni, che avrebbe già mostrato gradimento pieno a un'ipotesi di trasferimento a Torino. pare più concreta l'ipotesi dell'arrivo dalla Roma di Dzeko, considerato giocatore con le caratteristiche ideali per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Quanto a CR7, l'ipotesi di un suo divorzio con il club bianconero sembra accantonata e il fuoriclasse portoghese è pronto a suggerire alla società le migliori operazioni di mercato per costruire una squadra pienamente competitiva anche in Champions.

CR7 E NOZZE

Ronaldo ha pubblicato un post sui social con una foto in coppia con la compagna Georgina Rodriguez che è stato interpretato come un annuncio di fidanzamento ufficiale. Il monosillabo Yess di Georgina comparso tra i quasi 12 milioni di likesu Instagram è stato letto come una conferma, come la story della ex modella, sullo stesso social, nella quale mette in mostra un nuovo anello all'anulare sinistro e un sole splendente sovrapposto al viso di Ronaldo.

DILEMMA JOYA

Resta, invece, come un anno fa, il dilemma sul conto di Dybala: il pesante adeguamento all'ingaggio che avrebbe chiesto la Joya(15 milioni netti a stagione, la Juve ne offre 10 più due di bonus) unito ai tanti pretendenti di rango terranno alta ancora per giorni l'attenzione sul futuro del quasi 27enne attaccante argentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

