TORINO Personalità e ragionamenti limpidi, a testa alta, come in campo. E la sensazione confortante di un ritorno a casa, di un cuore bianconero tornato a pulsare forte dopo una stagione complicata da ogni punto di vista. Manca ancora la cosa più importante, il giudizio del campo, ma la presenza conquista e le prime parole di Andrea Pirlo da allenatore juventino (a meno di un mese dal suo insediamento sulla panchina dell'Under 23 senza nemmeno una partita all'attivo) riconciliano i tifosi juventini con storia e tradizione. Quello che più è mancato a Sarri, disposto a professarsi gobbo ma incapace di calarsi in un physique du rôle che invece AP incarna alla perfezione. Più alchimista che Maestro, Andrea Pirlo proverà a rubare i segreti del mestiere agli allenatori del suo passato: «Lo spirito deve essere quello della Juve di Conte, voglio la stessa voglia e coesione, con un DNA di lavoro e sacrificio». Il sistema di gioco variabile stile Max Allegri, con Barzagli a destra: Vorrei difendere a quattro e impostare a tre con rotazioni e movimento. La mentalità e la tranquillità di Ancelotti: «Dobbiamo cercare di vincere, mi sento al posto giusto al momento giusto». E la personalità di Marcello Lippi, con cui senza batter ciglio chiude definitivamente la porta in faccia a Higuain. «Ho parlato con Gonzalo, è una persona che ammiro, ha fatto un ciclo importante, ma abbiamo deciso che le nostre strade si separeranno». Pirlo in panchina è ancora tutto da scoprire, si sa tutto del giocatore ma l'allenatore si conoscerà poco alla volta. Anche se i principi della sua idea di gioco ricordano in tutto e per tutto quelli del calciatore. «Ho detto due cose ai ragazzi. La prima è che bisogna sempre avere il pallone, la seconda è che quando lo si perde bisogna recuperarlo subito. Voglio riportare un po' di quell'entusiasmo che è mancato nell'ultimo periodo. Predestinato? Me lo dicevano in campo, ma in panchina dipenderà dai risultati».

Sarri ha preso in mano una squadra che non era costruita per lui, Pirlo invece proverà a modellarla secondo i suoi canoni, compatibilmente con un mercato limitato dall'emergenza. «E' normale che voglia alcuni tipi di giocatori, abbiamo degli obiettivi ma non li rendo pubblici. Ci sarà da cambiare molto? No, vedremo». Intanto sul taccuino di Paratici in attacco accanto a Dzeko rispunta Cavani, vecchio pallino bianconero, stavolta a parametro zero, ma con un ingaggio da limare. Ronaldo è già in rodaggio alla Continassa («C'è stata una chiacchierata sul campo, abbiamo parlato di tutto, passato e presente») mentre Dybala avrà una settimana in più di vacanza - seguito da un preparatore juventino - per smaltire il problema muscolare accusato contro il Lione. «Paulo non è mai stato un problema e mai stato nemmeno sul mercato». Sempre che non arrivino offerte interessanti last minute.

