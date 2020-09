I CAMPIONI

TORINO Anche i Campioni d'Italia devono fare i conti con le conseguenze dell'emergenza sanitaria, una spending review che al momento ha cristallizzato il mercato riducendo al minimo i margini di manovra a meno di una settimana dal via. Se si escludono Kulusevski e Arthur, già definiti nei mesi scorsi, l'unico colpo al momento è Weston McKennie, che ha ringiovanito il centrocampo ma esaurito gli slot per gli extracomunitari.

Tutto il resto è in divenire, compreso quel centravanti che Paratici insegue da settimane e che Andrea Pirlo, nelle prime riunioni operative alla Continassa, aveva individuato in Dzeko. E invece, nonostante le grandi manovre, è ancora tutto fermo, con la prospettiva più che concreta di iniziare il campionato con la stessa coppia d'attacco vista ieri nella prima ed ultima amichevole estiva contro il Novara vinta 5-0 (in gol Ronaldo, Ramsey, Pjaca e due volte Portanova): Kulusevski e Ronaldo. Basteranno loro due? Nell'immediato magari sì, ma pensare al decimo scudetto senza una vera prima punta è un azzardo. In ordine sparso la dirigenza juventina ha pensato a Kean, Lacazette, Cavani, Jimenez, Suarez, Dzeko, Morata, Giroud, e Zapata, ma di concreto in questo momento c'è solo l'addio di Higuain, che ha liberato il posto con buonuscita per accasarsi all'Inter Miami, proprio come Matuidi. La sensazione è che ci vorrà ancora tempo per affondare il colpo là davanti, nonostante l'allarme di Pirlo proprio dopo l'amichevole alla Continassa: «Ronaldo è già pronto, ma mi serve un centravanti il prima possibile». Si lavora a oltranza per Suarez, che però deve sostenere l'esame per il passaporto comunitario, la Roma per liberare Dzeko aspetta Milik. Sono loro i primi due in ballottaggio, e la scelta della Juventus rischia di innescare un effetto a catena in serie A ma non solo. A preoccupare i tifosi bianconeri c'è anche il bilancio in rosso (per il terzo anno) di 71,4 milioni di euro, e le previsioni di ulteriori forti perdite.

SACRIFICIO CR7

È chiaro che al netto della situazione Covid-19 (ogni partita senza pubblico allo Stadium costa alla Juventus tra i 2 e i 4 milioni di euro) al termine di questa stagione la società potrebbe essere costretta a un sacrificio illustre per bloccare l'emorragia. E gli indizi portano più a Cristiano Ronaldo che a Dybala: il portoghese potrebbe chiudere la sua avventura in bianconero un anno prima della fine del suo contratto, sgravando i conti di uno stipendio monstre da 31 milioni netti (circa 60 lordi), quasi quattro volte quello della Joya. Al momento è solo un'ipotesi.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA