TORINO Sono passati dodici giorni, eppure il pareggio contro la Lazio brucia ancora, perché si poteva dimezzare la distanza con la vetta e con il Milan, ora sempre a quattro punti. Alla vigilia della ripresa del campionato, che vede la sua Juventus ospitare all'Allianz Stadium il Cagliari di Di Francesco, Andrea Pirlo ha ancora negli occhi la gara con i biancocelesti e il gol di Caicedo all'ultimo secondo. «Avevamo fatto una buona partita, peccato non averla chiusa - dice il tecnico -. È proprio questo uno degli aspetti sui quali dobbiamo migliorare: non dobbiamo adagiarci sul fare solo un gol, ma bisognare continuare a giocare per chiudere le gare il prima possibile. E questo è importantissimo per proseguire la nostra crescita».

Adesso però si volta pagina, stasera c'è il Cagliari. «E sarà fondamentale per noi, perché deve iniziare il nostro campionato e il periodo di adattamento è finito - uno dei passaggi chiave dell'intervista di Pirlo a Juventus tv - perché da qui a Natale avremo dieci partite da interpretare come fossero delle finali. Dobbiamo mostrare un altro spirito». Il tecnico vuole vedere «una squadra combattiva, che abbia voglia di raggiungere il risultato in qualsiasi modo e che abbia la fame di vincere dal primo al novantesimo minuto senza tralasciare alcun dettaglio, anche perché è ciò che questo club è sempre stato in questi anni». I sardi «sono un'ottima squadra e hanno un bravo allenatore, il quale ha portato entusiasmo e un buono sviluppo del gioco - sottolinea Pirlo -: sarà una partita difficile».

DIFESA

Bonucci e Chiellini sono out per problemi muscolari, stasera sarà l'occasione di De Ligt, alla prima apparizione stagionale e al rientro dopo tre mesi e mezzo. «È pronto, può giocare perché è arrivato l'ok dell'ortopedico che era l'ultimo step - afferma il tecnico bianconero - mentre per vedere Alex Sandro titolare ci vorrà ancora un po' di tempo: in settimana si è allenato con noi ed è convocabile. In tanti hanno ritrovato fiducia con le Nazionali e siamo contenti che siano tornati con grande voglia». Per Bentancur, invece, resta da superare l'ultimo tampone: i primi due, cui si è sottoposto giovedì e venerdì, hanno dato esito negativo, anche se ha lavorato a parte e oggi farà un altro test. Era in Nazionale con Godin e Nandez, i due giocatori del Cagliari rimasti fuori dall'elenco dei convocati: il difensore perché positivo, il centrocampista per precauzione. Nella squadra dell'Uruguay c'è stato infatti un focolaio, con 15 componenti della squadra contagiati dal Covid-19.

