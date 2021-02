LA VIGILIA

TORINO Pirlo non ci pensa minimamente a lasciare per strada qualche obiettivo. La rincorsa in campionato prosegue stasera a Verona. «Certo che in spogliatoio pronunciamo ancora la parola scudetto, abbiamo il dovere di crederci e di provarci - ha detto alla vigilia della trasferta con l'Hellas - perché è vero che ci sono tante squadre forti, ma noi siamo la Juve: per questo motivo dobbiamo lottare fino alla fine».

Il successo ottenuto contro il Crotone ha per1messo di rosicchiare altri tre punti al Milan, ora distante quattro lunghezze, mentre l'Inter è rimasta a +8 in attesa di recuperare la sfida contro il Napoli il 17 marzo.

«Saremo costretti a recuperare la gara in un periodo già fitto - la riflessione di Pirlo - ma sapevamo già a inizio stagione che sarebbe stata un'annata particolare e faticosa: siamo dentro a questo ciclo». La situazione degli indisponibili è complicata: «Per Verona non recupereremo nessuno, così ci saranno buone chances di vedere dall'inizio Dragusin e Bernardeschi, con quest'ultimo che per fortuna è uno dei pochi a stare sempre bene». La difesa è il reparto più falcidiato: saranno out Cuadrado, Bonucci e Chiellini oltre allo squalificato Danilo. E anche in attacco, gli uomini saranno contati, con Ronaldo-Kulusevski coppia obbligata e Morata e Dybala fermi ai box. «Lo spagnolo dovrà stare a riposo fino a domenica per cercare di far sparire il virus, per l'argentino non ci sono novità».

DYBALA PREOCCUPA

La Joya, però, continua a preoccupare, tanto da essere volato a Barcellona nei giorni scorsi per farsi visitare dal guru Cugat: «Ha fatto questo consulto, ora valutiamo il trattamento per farlo rientrare in gruppo il più in fretta possibile - ha spiegato Pirlo - perché non pensavamo a uno stop così prolungato: in ogni caso, il rischio operazione è scongiurato». Per il 10 bianconero comincerà un ciclo di terapie e allenamenti differenziati sul campo, mentre il tecnico ha chiamato i giovani Rafia, Marques e Aké per rimpolpare il reparto avanzato.

A centrocampo, se non altro, l'allenatore può fare delle scelte: «Rientrerà Rabiot, Bentancur ha fatto qualche giorno di infermeria ma è a disposizione, ci sono anche McKennie e Ramsey: in mediana potremo fare qualche rotazione in più». Ma occhio al Verona, che già all'andata fermò la Juve sull'1-1: «Sarà una partita tosta, dovremo essere bravi a fare scambi veloci e attaccare bene gli spazi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA