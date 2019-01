Pippo Pozzato dalla sella al bastone: «Torno al primo amore, l'hockey»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMO/HOCKEYDopo 18 stagioni da professionista in bicicletta, domenica debutterà nell'hockey su pista, in serie B, a Bassano. A 37 anni, Filippo Pippo Pozzato comincia la sua seconda carriera sportiva. In autunno si è ritirato dal ciclismo e torna al primo amore, la disciplina che aveva praticato da bambino nel Sandrigo. Con l'Uvp Bassano sfiderà il Valdagno.Nel Vicentino l'hockey a rotelle è uno sport di grande tradizione e aveva catturato Pippo prima della sua esplosione in sella in una carriera che lo ha visto vincere la...