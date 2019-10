Pioli: «Voglio vedere gente arrabbiata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Milan deve andare oltre i suoi limiti tattici e tecnici, ritrovando la rabbia. Come i tanti che lo hanno preceduto sulla panchina rossonera nelle ultime travagliate stagioni, Stefano Pioli punta sulla leva psicologica per tirare fuori dalla crisi la squadra ereditata un paio di settimane fa.Dopo il pareggio casalingo con il Lecce e la sconfitta con la Roma all'Olimpico, non è il caso di perdere altri punti stasera con la Spal (ore 21, Sky), in quello che somiglia a uno scontro salvezza, se non fosse per la differenza di blasone e budget....