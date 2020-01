Pioli tentato di schierare Ibra titolare: a San Siro oggi in 55 mila

MILANO Ibrahimovic titolare o in panchina? Il dubbio amletico di Stefano Pioli verrà risolto solo a poche ore dalla sfida di domani contro la Sampdoria. Lo svedese spinge tanto in allenamento, dimostra una discreta condizione - nell'amichevole di venerdì si è mosso bene, ha segnato e fatto segnare - ed è carico come una molla, già leader vocale della squadra. «Sono pronto», continua a ripetere nella propria auto-candidatura. E, in effetti, la tentazione di riservargli un posto negli undici è forte: avere in campo un centravanti che leghi il gioco e a cui affidare la palla quando scotta affascina Pioli e il ballottaggio con Piatek non è mai stato così serrato. In 48 ore è cambiato tutto nella testa del tecnico: se la Befana nel suo sacco, all'inizio, avrebbe dovuto portare solo la scossa per rivedere Ibrahimovic a San Siro dopo sette anni e mezzo per un semplice saluto ai tifosi, oggi - dopo due giorni di lavoro con i compagni - invece si parla concretamente di un possibile debutto da titolare.

L'atteggiamento deve avere colpito anche il ct della Svezia, Janne Andersson, che non ha escluso un suo ritorno in nazionale nonostante gli screzi del passato («se la rivuole è il benvenuto»). Per festeggiare l'Ibra-bis al Milan non ci sarà il tutto esaurito ma saranno comunque circa 55mila spettatori ad accoglierlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA