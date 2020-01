COPPA ITALIA

MILANO Se il Torino sarà «ferito», il Milan dovrà essere altrettanto «determinato». Stefano Pioli va a caccia della semifinale di Coppa Italia sull'onda lunga di quattro vittorie consecutive, ammettendo che gli ultimi giorni di mercato potrebbero cambiare il volto della rosa e ricordando con «emozione» e «ammirazione» Kobe Bryant, per la cui tragica scomparsa i rossoneri scenderanno in campo stasera (20.45 Rai1) con il lutto al braccio e faranno rispettare ai 30mila tifosi attesi a San Siro un minuto di raccoglimento.

«Non so se saremo gli stessi da qui a sabato», la risposta sibillina del tecnico, pungolato sul mercato. Pioli, sul tema, fa evidente pre-tattica, tanto da non annunciare i convocati (lo farà solo oggi). I possibili partenti Suso e Paquetà, che ci è autoescluso per la trasferta di Brescia in quanto «poco sereno», hanno cenato con i compagni a Milanello dopo l'allenamento e dovrebbero essere arruolati per la panchina. Con la necessità di fare riposare Ibrahimovic («veniamo da un periodo dispendioso, dovremo fare dei cambi») e il desiderio di lanciare Rebic («è tornato dalla sosta natalizia più motivato e determinato, è stato molto bravo a farsi trovare pronto»), il tecnico dovrebbe schierare titolare anche Piatek, su cui resta vivo l'interesse del Tottenham.

CONCENTRAZIONE

Pioli, però, invita tutti a mantenere la concentrazione esclusivamente sulla gara di stasera. L'umiliazione subita dalla squadra di Mazzarri contro l'Atalanta e le voci su un possibile esonero dell'allenatore toscano non devono far adagiare il Milan: «Arriva a San Siro un Torino ferito e che vorrà dimostrare di essere la buonissima squadra che è. Ha avuto una caduta pesante, ma un passo falso può capitare a chiunque. La stessa determinazione dobbiamo averla anche noi per far sì che il nostro periodo positivo continui. La squadra nei momenti difficili ha saputo mantenere attenzione e disponibilità».

Il Torino affronta il Milan per ritrovare l'orgoglio perduto. Un momento delicato simile a quello vissuto proprio dai rossoneri dopo l'umiliante goleada subita dall'Atalanta. I granata dai bergamaschi ne hanno presi addirittura sette, e in casa. In palio stasera non c'è solo il doppio derby con la Juventus in semifinale: Belotti e compagni sono chiamati al riscatto, con se stessi e con i propri tifosi. I calciatori a disposizione sono contati. Mazzarri recupera Rincon e Ola Aina, squalificati in campionato, ma perde anche Edera, che si aggiunge agli infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza. Ha poco da inventarsi dunque il tecnico granata, il più criticato dal popolo granata, che sabato sera ne ha invocato l'esonero. «Nelle difficoltà non lascio mai. Dopo aver toccato il fondo si può solo risalire», ha detto il tecnico. Il presidente Urbano Cairo gli ha confermato la fiducia, ma un'altra prestazione negativa potrebbe aprire scenari inediti anche per chi solo poche settimana fa voleva prolungargli il contratto.

