PIOLI SULLA STRADA DELL'INTER SPALLETTI: «NON VOGLIO ALIBI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISILa crisi è nei numeri: 3 sconfitte e la miseria di un gol segnato nelle ultime 6 partite, per di più inutile. L'Inter spera di cominciare il nuovo anno in modo ben diverso da come ha chiuso l'ultimo mese del 2017, inaugurato dall'illusoria vittoria a San Siro sul Chievo e proseguito con una serie di prestazioni negative: tra gli 0-0 contro Juve e Lazio ci sono la vittoria ai rigori sul Pordenone e 3 ko di fila con Udinese, Sassuolo e Milan costati il primato in campionato e l'uscita dalla Coppa Italia. Stasera a Firenze i nerazzurri...