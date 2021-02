IL BIG MATCH

MILANO Per il Milan «è il momento di spingere». È chiaro il messaggio di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Roma anche da lui stesso definita «uno scontro diretto per la Champions». Il Milan deve tornare a convincere, evitare i recenti errori in difesa che sono costati alla squadra rossonera otto gol nelle ultime quattro partite e conquistare una vittoria scaccia crisi e critiche. Anche perché la battaglia per il quarto posto è serrata e la sfida contro il giallorossi vale più di tre punti: «Quest'anno le sette più forti del campionato sono lì in pochissimi punti. È una sfida importante, uno scontro diretto in cui i punti valgono di più».

La Roma darà il via ad un periodo intenso per i rossoneri che giocheranno sette partite in tre settimane, tra cui i big match contro i giallorossi, Manchester United negli ottavi di Europa League e Napoli. Ora il Milan non può più sbagliare, il mese di marzo potrebbe indirizzare l'intera stagione rossonera. «È il momento di spingere - spiega Pioli - di metterci alla prova e di essere una squadra forte. Affronteremo avversari tosti sia in campionato che in Europa League, giocheremo cercando di diventare una squadra vincente. I perdenti rimuginano sulle sconfitte, i vincenti cercano delle soluzioni». Parole importanti di un allenatore che non cerca continuamente - come alcuni suoi colleghi- la frase ad effetto. Ma il momento è decisivo e allo stesso tempo delicato. Da più di un anno il Milan non viveva situazioni di calo così evidenti.

La gara dell'Olimpico è un esame tutt'altro che semplice, anche perché i rossoneri negli ultimi 15 anni a Roma hanno vinto solo due volte. L'assenza di Dzeko, ko in Europa League, è un punto a favore del Milan anche se Pioli sa bene che l'organico giallorosso ha comunque valide alternative: «La Roma è una squadra che presenta tante soluzioni offensive, vero che Dzeko è un punto di riferimento ma hanno ottenuto risultati positivi anche senza di lui. Dovremo giocare con compattezza e lucidità», spiega l'allenatore rossonero.

Romagnoli avrà il compito di fermare Borja Mayoral, riscattandosi dalle ultime prestazioni poco convincenti. Pioli lo difende, come già fatto nelle ultime settimane. E ancora una volta ribadisce che la presenza di Ibra a Sanremo è un falso problema: «Pretende tanto da sé e dai compagni, è motivato e sereno, è concentrato sulla partita come lo siamo tutti». Lo svedese continua a far parlare di sé al di là dei risultati con il Milan.

Ora a far notizia è il confronto a distanza con LeBron James, criticato da Zlatan perché «parla di politica nonostante il tema non rientri nelle sue competenze». «Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie - ha replicato la stella Nba -. Mi interesso della mia gente, di razzismo e problematiche elettorali. Io sono parte della comunità. Sono consapevole che la mia voce sia molto potente e che rappresenti tante persone nel mondo, perciò continuerò ad occuparmi di argomenti come il razzismo e luguaglianza. Non sono proprio la persona da criticare: ho una mente educata e ho fatto i compiti». E conclude: «È strano che sia proprio lui a dire queste cose. Se non vado errato qualche anno fa parlò di razzismo in Svezia per via del suo cognome e delle sue origini». Ma ai rossoneri serve un Ibra che torni alla svelta a far parlare il campo proprio contro la sua vittima preferita: in carriera ha segnato 12 gol in 20 partite contro la Roma.

