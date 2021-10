Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILAN Il Milan ora spera in Zlatan Ibrahimovic. Dopo le notizie negative degli ultimi giorni dall'infermeria, ieri per Stefano Pioli ne è arrivata una positiva: l'attaccante svedese infatti è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe anche essere convocato per la sfida contro il Verona di domani a San Siro. Ibra è out dallo scorso 12 settembre per un problema al tendine d'Achille: da quella mezzora con gol contro la Lazio, infatti, non è...