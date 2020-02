LA TRASFERTA

MILANO Ci sono legami che nemmeno il tempo può spezzare. Quello tra Stefano Pioli e la città di Firenze rientra in questo ristretto novero. L'esperienza in viola da giocatore e soprattutto quella da allenatore, segnata nell'animo dalla tragedia dell'improvvisa scomparsa di Davide Astori, rendono il ritorno al Franchi - a dieci mesi dalle dimissioni - un'emozione da maneggiare con assoluta cura. Il suo moto viscerale è palpabile quando il nome del capitano viola, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, risuona nella sala stampa di Milanello: «L'esperienza di quei mesi ha lasciato dentro qualcosa. Dopo la tragedia abbiamo trasformato quella situazione in qualcosa di positivo, sulla scia delle sue qualità umane e dei suoi valori. Davide è sempre dentro di me, sono convinto che lui sia contento che io sia qui al Milan. Non eravamo preparati alla sua morte, Davide ci ha aperto nuovi orizzonti. Non avrei mai voluto vivere quella situazione ma ne sono uscito migliorato». Pioli, non va dimenticato, sul polso sinistro ha tatuato DA13 e ha ammesso in passato di avere pensato di «smettere di allenare» a causa dello shock.

PIÙ CONCRETI

Le emozioni, però, non possono distrarre dall'obiettivo. Il Milan deve recuperare 10 punti alla lepre Atalanta ma Pioli non ammaina la speranza di riuscire a compiere una miracolosa rincorsa per un posto in Champions e chiede di aumentare i giri del motore, dietro «lo stimolo» e «l'esempio» di Ibrahimovic: «È il momento di spingere, non di timbrare il cartellino. Dobbiamo vincere più partite possibili, poi vedremo dove arriveremo. La voglia della squadra di dare il massimo si vede, dobbiamo dimostrare di essere degni di indossare questa maglia e uscire stremati dal campo. Il segreto di tutto deve essere la passione. Poi dobbiamo diventare più concreti: siamo la squadra con la peggiore percentuale di occasioni sfruttate e con un undici gol in più chissà dove saremmo».

Pioli sa che per vincere a Firenze «servirà una prestazione da Milan», considera la Fiorentina «una squadra costruita bene» e Commisso un presidente capace di portare «nuova convinzione ed entusiasmo»: «Vengono dalla grande vittoria 5-1 contro la Sampdoria, dovremo sudare».

Pioli continua a non mostrare preoccupazione sul futuro («fa piacere la stima ma nessuno può essere confermato a prescindere dai risultati»), recupera Calhanoglu ed è contento di avere «un gruppo compatto», smorzando così il caso Musacchio («se si fosse rifiutato di entrare con il Torino non lo avrei certo convocato») e smentendo frizioni tra Paquetà e Ibrahimovic: «Oggi al Milan si respira una bella atmosfera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA