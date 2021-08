Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL POSTICIPOMILANO Stefano Pioli non si nasconde e dopo un'estate non semplice, con addii dolorosi e qualche infortunio, si presenta ai nastri di partenza con grandi proclami: «Credo sia il mio Milan più forte. Ho trovato giocatori molto consapevoli, cresciuti. I giovani, soprattutto Tonali e Leao, sono più forti». Pioli, che difficilmente si sbilancia e preferisce la sostanza alle frasi ad effetto, ammette che - al terzo anno in...