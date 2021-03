LA VIGILIA

MILANO Senza Ibrahimovic e senza fare drammi: il Milan punta a ritrovare continuità e consolidare il secondo posto in classifica contro l'Udinese a San Siro. Non ci sarà Zlatan, infortunato ma in tribuna a supportare i compagni nonostante le ospitate fisse al Festival di Sanremo.

Stefano Pioli non si dispera, sicuro dei risultati ottenuti in passato dai rossoneri anche senza l'attaccante svedese. «Ibra è un'arma in più ma la squadra - assicura il tecnico - ha fatto bene anche senza di lui e questo dimostra la qualità del nostro gioco. Zlatan è un campione ma il leader deve essere il nostro gioco e il modo di stare in campo». Il Milan deve dimostrare di non avere dipendenze. Anzi, è l'occasione per alcuni di mettersi in mostra. Il focus della squadra deve essere il campo, in un periodo decisivo per i rossoneri che dovranno dimostrare di valere la Champions League.

Dall'Ariston Ibra parla di primo posto da riconquistare in fretta ma Pioli - come sempre - evita proclami: «La corsa non è con altri ma solo su noi stessi».

Il Milan punta a tornare nel grande calcio europeo, traguardo che manca dal 2014. Il resto conta poco. Lo spettacolo dovranno farlo i rossoneri in campo. L'assenza del campione svedese impone a Pioli scelte obbligate. Contro l'Udinese giocherà Leao che nelle ultime uscite sembra aver perso quel feeling con il ruolo di prima punta che aveva invece messo in mostra tra dicembre e gennaio, proprio quando mancava Ibra.

MATURITÀ

«Siete molto bravi - lo difende Pioli rispondendo ai giornalisti - a trovare i numeri delle negatività ma fino a qualche giornata fa parlavamo di un giocatore maturato. Sono molto soddisfatto. Avrà la possibilità di giocare titolare. Non va coccolato, non serve, è pronto anche mentalmente». Lo affiancherà molto probabilmente Rebic («sta bene - spiega Pioli - può fare la rifinitura e partire titolare. Contro la Roma ha fatto una grande partita, le sua caratteristiche sono importanti per noi. Nessun dubbio sulle sue qualità») vista anche l'assenza di Mandzukic che non è ancora al meglio. Non ci sarà neppure Calhanoglu, infortunato, al suo posto Brahim Diaz.

In difesa dovrebbe tornare Romagnoli, sostituito da Tomori in coppia con Kjaer contro la Roma. «Le partite sono tutte importanti ma anche diverse. Per me poter scegliere è una gran fortuna». Gioca chi dà certezze anche perché non è il momento di lasciare punti per strada. L'Udinese ha «messo in difficoltà» il Milan all'andata e Pioli ora vuole «continuità di risultati». Solo i tre punti permetterebbero di non buttare via quanto ottenuto all'Olimpico e sarebbero la conferma che questo Milan può vincere anche senza Ibrahimovic.

L'Udinese rinfrancata dalla vittoria sulla Fiorentina, recupera Pereyra e Zeegelaar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA