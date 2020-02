L'ALTRA SEMIFINALE

Nessuna emergenza in corso: vivere sotto esame è la consuetudine per un tecnico come Maurizio Sarri, «ancora di più quando si allena la Juventus». Esami fuori dal campo, tanto più se i bianconeri arrivano «da una brutta partita che ha avuto ripercussioni più ampie all'esterno che all'interno della società», ma anche in campo, con la semifinale di andata di Coppa Italia stasera (20,45 Rai1) con il Milan che «è evidentemente una partita complicata».

Sarri riporta nel registro della quotidianità la cena con Andrea Agnelli, in programma «dopo la Fiorentina» ma rinviata per impegni del tecnico e del presidente bianconero: «Programmazione normale, lo vedo spesso a cena. Non si parla della partita singola ma della globalità». Normale anche il susseguirsi di voci sul ritorno di Allegri o sull'arrivo di Guardiola: «Se non avessi voluto essere sotto esame avrei fatto domanda per lavorare alle Poste. Tutto è ampiamente nella norma: siamo a febbraio in piena corsa su tutti i fronti, in linea con gli obiettivi stagionali». Bisogna però ammettere che di questi tempi al tecnico della Juve non ne va dritta una. Le sue frasi ieri hanno fatto incavolare le Poste che hanno replicato con un comunicato: «Sarri si informi, gli esami da noi ci sono, eccome. Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano».

Il tecnico ha altro a cui pensare. I cali di tensione della Juve lo arrovellano: «Prestazioni non in linea con i nostri allenamenti» anche se garantisce di avere in mano la squadra: «I calciatori stanno dando sempre il sostegno, la squadra si allena bene, lascia sempre sensazioni positive. La gestione del vantaggio non è quella ottimale, ma è palese dai numeri. I cali di tensione dipendono dalle situazioni, stiamo cercando di risolverli ma individuare il problema è estremamente difficile». Contro i rossoneri l'infortunio di Douglas Costa porta Sarri a virare verso il modulo con Ramsey trequartista, anche se resta viva la suggestione di affidarsi al tridente Higuain-Ronaldo-Dybala.

SEGNALE DI MALDINI

Sul fronte Milan interviene Paolo Maldini per legittimare Stefano Pioli e lanciare un segnale a chi ha indicato in Rangnick la figura centrale - tecnico e uomo mercato - da cui ripartire nella prossima stagione. «Siamo contenti di Pioli - spiega Maldini - ma siamo tutti legati ai risultati. La semifinale di Coppa Italia è molto importante, questa competizione dà accesso all'Europa. Rangnick, con tutto il rispetto, non mi sembra il profilo giusto da associare al Milan». Pioli incassa ma mostra una certa indifferenza, conscio che senza un posto in Europa la sua esperienza al Milan è destinata a chiudersi: «Il mio futuro non è una priorità, abbiamo tante partite da giocare e traguardi da raggiungere». E aggiunge: «Ci ha fatto male perdere un derby così, giocare una partita subito molto importante contro un'avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare».

Biglia starà fuori circa 3 settimane per una distorsione al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. È piena emergenza, quindi, in mezzo al campo, complice lo stop forzato di Krunic per la frattura da stress al piede.

