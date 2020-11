COVID

MILANO Il capitolo Covid torna a complicare la situazione per Milan e Inter. La positività del tecnico rossonero Stefano Pioli ha infatti portato allo stop degli allenamenti per Ibrahimovic e compagni, mentre in casa nerazzurra Antonio Conte incrocia le dita nella speranza che dalle nazionali non arrivino ulteriori brutte notizie dopo il caso Brozovic. Come spiegato dal Milan, Pioli «è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato in mattinata», si legge in una nota.

«Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi». Si tratta del settimo caso per quanto riguarda il Milan dopo Bonera, Duarte, Ibrahimovic, Gabbia, Donnarumma e Hauge, con questi ultimi due tuttavia negativi dopo soli pochi giorni.

L'allenamento di ieri è stato cancellato e la squadra, conclude il club, «previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, riprenderà lunedì pomeriggio il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli». Situazione non facile anche in casa Inter, dopo la positività di Brozovic in nazionale. Il centrocampista croato è rientrato ieri in Italia con un volo privato dalla Svezia, dove si trovava con la nazionale, per proseguire la quarantena a Milano, come confermato dalla federcalcio croata e anche dello stesso giocatore con diverse foto sui social. Brozovic dovrebbe saltare la gara di sabato prossimo contro il Torino ma potrebbe rientrare per la decisiva sfida di Champions col Real Madrid.

Intanto è spuntato anche il caso Gagliardini che, già positivo ad ottobre, è tornato a Milano dal ritiro dell'Italia per un tampone dubbio, situazione che si era già verificata prima della gara contro l'Atalanta. Per Conte resta anche la preoccupazione per gli altri interisti in nazionale.

