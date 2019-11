Pioli crede nella Champions: «Alziamo il livello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIGILIALa vittoria con la Spal penultima in classifica ha ridato fiato a un Milan in crisi di risultati e identità, ma ora sarà la sfida con la Lazio questa sera (20.45) allo stadio Meazza, a definire meglio lo stato di salute della squadra di Stefano Pioli. L'avversario è di ben altro valore, l'allenatore lo sa e per questo si aspetta un salto di qualità per mettersi alle spalle il periodo negativo, convinto che comunque la zona Champions League, lontana 8 punti, sia un traguardo ancora raggiungibile a dispetto delle difficoltà...