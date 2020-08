CICLISMO

NIZZA Mentre anche la Francia conta un nuovo aumento di casi di coronavirus con il presidente francese Emmanuel Macron che non esclude un ritorno al lockdown a fronte di 7.379 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, il Tour de France numero 107, ha preso il via da Nizza. La prima frazione si è aperta nel segno del norvegese Alexander Kristoff che si è aggiudicato la volata di Nizza conquistando la prima maglia gialla.

VIVIANI SESTO

Per il corridore della Uae Emirates è la quarta vittoria di tappa al Tour. Kristoff ha battuto il campione del mondo Mads Pedersen e lolandese Cees Bol con Viviani al sesto posto e Giacomo Nizzolo al settimo. Ieri pioggia su Nizza praticamente lungo tutti i 156 chilometri, con il manto stradale ridotto a una saponetta. Non sono mancate le cadute, fortunatamente senza gravi conseguenze. A 55 km dalla conclusone il gruppo - guidato dalla Jumbo Visma, con Tony Martin, gregario di Roglic che si è messo davanti con le mani alzate per rallentare landatura e non rischiare nulla in discesa, e poi con lo stesso Roglic che è andato a parlare con un corridore dellAstana per invitarli ad andar piano - ha deciso di autoneutralizzare la corsa, riprendendo a fare sul serio ad una ventina di chilometri dal traguardo, quando erano ormai superate tutte le discese e la pioggia aveva smesso di cadere. A terra, tra i tanti Sivakov, Bennett, Lopez (finito dopo una discesa contro un cartello stradale, fortunatamente senza conseguenze), Ewan, Cosnefroy. Giù pure Alaphilippe e Domenico Pozzovivo. Tra gli ultimi a cadere anche Thibaut Pinot, finito a terra a meno di tre chilometri dalla conclusione. Oggi seconda frazione, sempre a Nizza, con le prime asperità e il Col de Turini.

Intanto a Pescara, Valerio Conti si è aggiudicato in volata il Trofeo Matteotti sul consueto circuito cittadino di 195 km. Ha preceduto nell'ordine Hernai e Savini.

