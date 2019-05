Pioggia di gol all'Olimpico Bologna salvo, feste a Sinisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAZIO-BOLOGNA 3-3Lazio-Bologna finisce 3-3 sotto la pioggia a Roma. La squadra di Mihajlovic è matematicamente salva con un turno di anticipo, sul prato dell'Olimpico si compie il miracolo dell'allenatore serbo che aveva preso in corsa il Bologna in condizioni disperate. Acclamato dai tifosi rossoblù, ma anche da quelli biancocelesti per i trascorsi nella Lazio, l'eroe della giornata finisce per essere quel Sinisa che potrebbe sedersi proprio sulla panchina laziale qualora Inzaghi andasse alla Juventus dopo l'addio di Allegri oppure...