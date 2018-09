Pinot, impresa nella nebbia Yates allunga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOÈ una Vuelta di montagna quella che festeggia la Francia con la vittoria di Pinot, al termine della seconda settimana di corsa del Giro spagnolo. Simon Yates, il corridore che sabato si era ripreso il comando, mantiene la maglia rossa di leader della corsa, mentre il nostro Fabio Aru, atteso ieri, nel tratto finale della frazione ha ceduto, pagando all'arrivo 5'19. «Dopo una giornata positiva come quella di sabato, ho vissuto una tappa non buona, come purtroppo mi è già capitato durante la stagione», ha poi spiegato il sardo....