SETTECOLLI

ROMA «La quarantena mi ha fatto bene», scherza la quindicenne Benedetta Pilato, l'adolescente rana che vince i 50 metri e lo fa in 29.85 che è il nuovo record italiano ed anche il nuovo mondiale juniores che apparteneva a Rita Melutyte, «che impressione mi fa». Ha ragione Benny (è lo scontato nomignolo), le ha fatto bene: l'altro ieri era stata brava nei 100, ora è stata bravissima nella distanza dimezzata che ancora non è olimpica, e che la Pilato spera lo divenga per Parigi 2024, «anche se da qui a lì spero di migliorare molto anche nei 100». Lo sta facendo sotto la guida del suo tecnico di sempre, Vito Onghia che, parola di Benny, «era agitatissimo per questa gara: il mondiale juniores ce lo siamo meritato». E subito ne approfitta per mandargli un messaggio: «Avevamo appuntamento per la ripresa il 24 agosto, che ne ici se facciamo il 31?». Per andare forte stavolta non c'è stato bisogno della puntura d'insetto che aveva sentito prima di salire sui blocchi nei 100. L'ape pungente nella testa della allieva era stato Vito.

La Pilato vive a Taranto, non ha la piscina in casa, magari la faranno per il 2026 Giochi del Mediterraneo; ora le tocca la vasca da 25 metri. «C'è troppo tempo, avrò ventun anni» dice, come se fossero gli anni di Matusalemme e dal suo punto di vista di Generazione Z forse lo sono. Per prepararsi al Sette Colli è stata una settimana a Roma, poi due volte a settimana a Scansano, in Basilicata: doveva abituarsi alla vasca lunga. Brava ragazzina, non vede l'ora di tornare a scuola: Non avrei mai pensato di dirlo né di pensarlo, e invece. La aspetta il terzo anno al Liceo Scientifico Maria Pia. L'altro ieri aveva detto: il banco a rotelle? No grazie: già vedo cosa succederà nei corridoi

UN FELICE COMPLEANNO

Margherita Panziera in zona mista si arriccia, tormentandoli un po', i riccioli biondi, e sorride. Ha appena vinto l'ennesimo titolo italiano, questa volta sui 100 dorso, 59.96 il suo crono più d'un secondo oltre il suo record italiano. Margherita è soddisfatta, non c'era da puntare a meno data la situazione. Poi, mentre parla del suo compleanno (25 anni giusto ieri), la Panziera allunga il collo oltre i giornalisti circondanti e punta dritta al piccolo grande schermo che sta trasmettendo i 100 dorso maschili: «Meno male, sarà una serata buona», sorride. È che in questa gara era impegnato Alessandro Baffi, ventenne di Gaeta, aspetto sarracino, il suo fidanzato di fresco: galeotto fu il lockdown in zona Aquaniene. Qualcosa era già nato prima, ma la convivenza contro il virus ha fatto il resto ed è nata una love story d nuova coppia del nuoto, bella come tante nel passato e nel presente. E nel futuro. Sempre in acqua, sempre insieme, Cupido ha vita facile. Alessandro si piazza sesto, ma il suo 54.72 è il primato personale: «Deve e può migliorare molto»dice Margherita, che nel chiuso del lockdown studiava cinque ore al giorno.

LA SOLITA FEDE

Altro giro altra medaglia italiana d'oro per Federica Pellegrini, stavolta nei 100 stile. Il crono non è granché, 54.33, non rientra nelle migliori quindici prestazioni italiane in faccenda, che sono tutte sue, comunque. Il titolo italiano personale, tra individuali e staffette, è il numero 173. «Ero più soddisfatta dopo i 50, questo tempo è mediocre» dice la Pellegrini che si aspetta indicazioni più precise per i 200 che si disputare anno oggi, e che sono la sua gara, il suo regno, il suo perché ha deciso di allungare la sua graditissima presenza sui blocchi almeno di un anno fino a Tokyo. Che indicazioni si aspetta? «Domani ve lo dirò».

Intanto la giornata si conclude con l'ennesima sfida a due tra Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti negli 800: il carpigiano ci teneva a fare bene e nella gara di cui è campione mondiale e bronzo olimpico strappa una grande vittoria con il tempo di 7'4022, record dei campionati assoluti.

Piero Mei

