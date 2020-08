Piglio sobrio e pacato alla Umberto Agnelli, spirito di pensatore sagace, e non solo con i piedi, alla Giampiero Boniperti: questo è il profilo del piccolo principe del calcio italiano, il Principino della Juventus Claudio Marchisio classe 1986. A 33 anni la passata stagione, dopo aver vinto l'ottavo scudetto di fila (7 con la Juventus e l'ultimo con lo Zenit San Pietroburgo), causa l'ennesimo infortunio al ginocchio ha deciso che era il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Addio al calcio da uomo protagonista, dopo aver combattuto a testa alta 389 battaglie in maglia bianconera e segnato 37 gol. Un nobile guerriero di campo, cresciuto alla scuola della Vecchia Signora, lanciato dal condottiero francese Didier Deschamps nella stagione post calciopoli 2006/2007, l'unica annata all'inferno della serie B nella storia della Juventus.

Quella di Marchisio è invece la storia sublime di un predestinato, tecnica e polmoni al servizio anche della Nazionale (55 presenze e 5 reti, vice campione d'Europa agli Europei del 2012) che, fin dai suoi esordi ha fatto gridare al nuovo Tardelli. Numero 8 anche per lui, scolpito sulla schiena zebrata. Otto volante, come gli si è parato davanti per tre lustri, con chiusura obbligata non in Italia, ma nelle notti solo bianche di San Pietroburgo. «Sono nato bianconero ha più volte affermato il campione del calcio italiano - non avrei potuto indossare un'altra maglia in seria A». Per la critica del gioco del calcio Marchisio è stato un calciatore di valore assoluto. Un tal giudizio è stato rilanciato anche nei giorni scorsi dalla Fabbrica del Vapore di Milano dove Marchisio è stato gratificato nella XXIII edizione dell'Altro Pallone, il premio assegnato ogni anno dalla giuria presieduta da Gianni Mura al calciatore solidale. Sulla scia dei precedenti premiati, come Javier Zanetti e Damiano Tommasi, ecco la motivazione della scelta ricaduta su Marchisio: Perché è stato uno sportivo attento e aperto al mondo, continuando ad esserlo anche fuori dal campo. Non rinuncia ad esprimere le sue idee solidali sul fenomeno dei migranti, sulle disuguaglianze sociali, sull'ecologia, che sono parte integrante della nostra società.

Marchisio, come il suo ex compagno Giorgio Chiellini, è uno che non ha smesso di studiare e di aggiornarsi, e il suo nuovo ruolo è quello di comunicatore. A novembre ha esordito come editorialista: «Ho cominciato ad esprimere le mie opinioni e in fondo a scrivere i primi articoli sui social, che anche per noi calciatori all'inizio hanno avuto una funzione importante per comunicare qualcosa di più oltre alla prestazione personale e quella della squadra».

Marchisio può tenere testa a chiunque anche lontano da uno stadio, perché è riuscito a liberarsi dalla marcatura stretta di quella bolla che imprigiona i calciatori.

