Domenica magica per l'Umana Venezia. Dopo 12 anni torna ad alzare la Supercoppa. E come allora sempre a spese di Schio. Grazie a una prestazione strepitosa le reyerine si sono imposte 73-64 in finale in casa del Famila Schio che aveva vinto le ultime nove edizioni del trofeo. Una partita comandata dall'inizio alla fine.

L'avvio vede protagonista Penna (4-0) e una difesa attenta e ben organizzata che lascia a secco le avversarie per quasi 3'. Sfida fisica dove emerge subito l'importanza della lotta a rimbalzo fra le coppie Fagbenle-Petronyte da una parte e Harmon-Gruda dall'altra. L'ex De Pretto e Gruda firmano il primo sorpasso Schio (16-15) ma la velocità di Anderson-Attura riporta avanti la Reyer 22-17. Schio con Keys infila il 22-21 al termine dei primi 10'. Il derby scorre punto a punto e all'intervallo si va sul 42-35. Al rientro Venezia regge l'urto scledense, domina i tabelloni e sulla tripla di Carangelo tocca la doppia cifra di vantaggio (51-39) con Schio che si aggrappa a Harmon e Gruda sulla quale però Petronyte monta una marcatura asfissiante. Ritmo altissimo, 57-47 della mezzora. La pressione di Attura su Sottana porta al 63-47. Il +15 di metà quarto è un tesoretto ma Schio non vuole abdicare e prova a riaprire il derby con Gruda (68-62), ma tripla e liberi di Carangelo sono fondamentali (73-62) all'ultimo giro di lancette. Il rimbalzo offensivo di Anderson incammina la Supercoppa sulla strada di Venezia. L'Umana trionfa 73-64. Dopo Massimo Riga, anche Giampiero Ticchi si iscrive nell'albo dei coach orogranata vincenti e a suggellare una serata fantastica arriva pure il titolo di Mvp per Francesca Pan.

