Piccoli talenti crescono: Leo, figlio di Borg, campione under 16

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS (bt) Piccoli campioni crescono: lo svedese Leo Borg, ad esempio, è il quindicenne figlio del leggendario Bjorn, e pare proprio predestinato. Seguirà le orme del padre? Ancora presto per dirlo, ma le premesse ci sono: nello scorso fine settimana, infatti, il giovane Leo ha vinto nettamente i campionati svedesi di tennis della sua categoria, gli under 16 ovviamente. Borg junior ha vinto la finale col punteggio di 6-4, 6-4 aggiudicandosi il titolo giovanile per il secondo anno consecutivo. In quello passato, il figlio dell'ex numero 1...