PIATEK: SARÀ CHAMPIONS

L'ACQUISTOMILANO Determinato. Poche parole per mettere in chiaro ambizioni importanti. Krzysztof Piatek si conferma tutt'altro che un chiacchierone nella prima conferenza stampa da calciatore del Milan. «Sono nato pronto, farò di tutto per portare il Milan in Champions, lotterò», chiarisce in inglese il polacco, che preferisce «lasciare parlare il campo», dove finora ha impressionato con la maglia del Genoa.E non si scioglie nemmeno quando gli suggeriscono di parlare nella sua lingua per inviare un messaggio ai tifosi. «È una...