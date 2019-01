Piatek, offerta rossonera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOIl valzer delle punte. È ancora questo il tema dominante del calciomercato, con la girandola di trattative che coinvolge Higuain, Morata e Piatek. Quest'ultimo è cercato con insistenza dal Milan: Leonardo ha rinunciato alla trasferta in Arabia saudita per concentrarsi sulle trattative, segno che sta per concretizzarsi anche la cessione del Pipita al Chelsea, con Morata che andrebbe all'Atletico Madrid (al posto di Kalinic, destinato al Monaco). Così in rossonero arriverebbe il bomber del Genoa, anche se il d.g. dei rossoblù...