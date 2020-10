IL PERSONAGGIO

Lo sguardo verso il cielo da dentro il casco. Pochi minuti alla partenza di una gara che sembrerebbe avere il destino scritto. O forse no. Piove a Le Mans, e quelle gocce sembrano benedette per chi, in questo mondiale senza protagonista principale, cerca un'occasione. In prima fila c'è Danilo Petrucci, che indossa sì una tuta rossa, ma è fuori dai piani Ducati fin da prima che iniziasse questo mondiale targato Coronavirus. Non aveva convinto Borgo Panigale a tenerlo il ternano, che dopo la vittoria del Mugello dell'anno scorso, era entrato in un vortice di sfiducia e risultati sbiaditi non degni per un pilota ufficiale. In Francia però, Petrucci è sempre andato forte ed anche al sabato aveva dato prova di potersela giocare. Certo, forse con l'asciutto, quel Quartararo primo nel mondiale sarebbe scappato via. Forse no, ma poco importa. Con la pioggia, Danilo ha intravisto la luce, ed ha dominato, conquistando una vittoria che ha il sapore della rivincita. Anzi, della liberazione come riferito in parco chiuso. «Ho voluto veramente questa vittoria. Questo è un anno pazzo, in cui ho perso il posto prima che si iniziasse. Sembrava che nessuno avesse fiducia in me. Vincere mi ha dato nuova energia. Voglio ringraziare la mia squadra è chi ha continuato a credere in me».

SEMPRE DAVANTI

Fin dalle primissime battute, Petrucci è scattato davanti a tutti, ed ha mantenuto un ritmo costante nelle prime fasi della gara. Sembrava quasi uno scudiero che apriva la strada al suo capitano, quell'Andrea Dovizioso che si sta giocando questo folle mondiale senza autore, scortato anche da un Jack Miller in terza piazza. Uno, due, tre Desmosedici davanti a tutti, mentre la Yamaha di Quartararo sprofondava sempre più indietro, Joan Mir rimaneva impantanato nelle retrovie, Valentino Rossi abbandonava le ostilità dopo nemmeno una curva, tradito dalla sfortuna a gas chiuso.

RESISTENZA E RESILIENZA

Eppure, quello scudiero, giro dopo giro, continuava a dettare il ritmo ed il passo, anche quando Alex Rins, con una Suzuki che sembrava andare sull'asciutto piuttosto che sul bagnato, recuperava secondi su secondi. Lo spagnolo, portacolori di Hamamatsu, è stato il jolly di questa corsa quando, dopo aver infilato Miller, ha provato il colpo grosso alla staccata della curva otto, proprio quella famosa per il contatto tra Simonelli e Pedrosa.

In quel momento, Dovizioso sembrava poter prendere le redini della gara, anche se Danilo da Terni non aveva alcuna intenzione di rimanere a bocca asciutta. No, niente ordini di scuderia come riferito da Tardozzi: gli uomini in rosso se la giocano alla pari. Ed allora, in un groviglio fatto di tre Ducati ed una Suzuki, Petrucci ha fatto vedere tutta la sua mole, resistendo in prima posizione, mentre Dovizioso scivolava indietro in terza. Un preludio ad un duello Petrucci-Rins rimasto con il colpo in canna, quando il pilota Suzuki ha deciso di stendersi alla chicane Dunlop.

Probabilmente comunque, con questo Petrucci, ci sarebbe stato poco da fare. Così, mentre dietro continuava a scatenarsi l'inferno, Petrucci navigava trionfante fino al paradiso della bandiera a scacchi, davanti ad un sorprendente Alex Marquez, ed un Pol Espargaro che sul finale, riesce a beffare un Dovizioso in crisi di gomme. Nulla da fare invece per Miller, costretto al ritiro per un problema tecnico. Male Quartararo, comunque miglior Yamaha al traguardo con il nono posto davanti a Vinales e Mir. Il francese, per lo meno, rimane in cima a questo campionato talmente folle da contare sette vincitori differenti in nove gran premi.

Flavio Atzori

