«PETRARCA, VIENI A PARMA»

RUGBYPetrarca in Pro14 al posto dele Zebre? A Parma l'ipotesi fa un po' arrabbiare. «Più che altro siamo infastiditi dai toni con cui si parla di noi» dice Andrea Dalledonne, l'amministratore unico della franchigia emiliana, la sola ancora senza vittorie nelle prime sei giornate.Che cosa non le va giù?«Ci tengo prima di tutto a ribadire che riceviamo gli stessi contributi federali del Benetton. Secondo: non dipendiamo interamente dalla Fir. Sotto la mia guida, partendo da zero, siamo arrivati a raccogliere un milione. E non è poco per un...