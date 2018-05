PETRARCA, UN 13 DA SOGNO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYdal nostro inviatoPADOVA Lo scudetto del rugby torna a Padova dopo sette anni. È il 13° della gloriosa storia del Petrarca. Glielo consegna la prima finale giocata in casa, sulle 4 finora disputate, vinta 19-11 contro il Patarò Calvisano, campione in carica. A condurre la squadra al traguardo è un allenatore ragazzino, Andrea Marcato, 35 anni, al debutto in panchina. Eguaglia le gesta del 34enne Vittorio Munari negli scudetti degli anni 80. Marcato fa del puntare in alto e volare basso il suo credo e dice: «A inizio stagione sapevo...