PETRARCA, IL DERBY PRESO PER LA CODA

PADOVA L'incontro clou dell'ottavo turno di Top 12 tra Argos Petrarca e Lafert San Donà, è stato double face. Per tutto il primo tempo e per circa metà del secondo, i veneziani hanno giocato decisamente meglio, esibendo una difesa attenta e raramente fallosa e ripartendo in attacco con velocità. Superiore anche in mischia chiusa, il San Donà ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 6-0 e il divario avrebbe potuto anche essere più ampio. Supremazia che si conferma e si concretizza anche ad inizio ripresa, prima con un attacco durato quasi cinque minuti con palla a ridosso della linea di meta petrarchina e infine con la meta (non trasformata da Katz) messa a segno da Meachen al 16', che portava il Lafert a condurre per 11-3. Inevitabile la reazione del Petrarca, con Garbisi e Faiva in evidenza sia nel gioco al piede che con azioni alla mano. Complice una certa stanchezza dei giocatori del Lafert, i bianconeri padovani realizzano tre mete in dodici minuti: prima con Garbisi, quindi con Trotta e infine con decisione arbitrale e meta di punizione.

Risultato a parte Craig Green può essere soddisfatto di come ha giocato la sua squadra, che in quei minuti finali ha pagato, oltre alla stanchezza, anche lo scotto di non avere una rosa sufficientemente ampia. In grado di garantire continuità di rendimento. Una vittoria sofferta e non del tutto convincente invece per il Petrarca di Andrea Marcato che il 18 gennaio si giocherà al Battaglini la finale di Coppa Italia con una Femi Cz che è molto più in forma e che nell'anticipo di sabato ha vinto facilmente a Roma con la Lazio, confermandosi in vetta alla classifica. La decisione di non disputare in campo neutro (come era previsto) la finale di Coppa è stata presa da entrambe le dirigenze. Così facendo, quanto meno il pubblico sarà numeroso e di conseguenza i due club si potranno dividere un incasso decoroso.

L'altra formazione veneta di Top 12, il Mogliano, è stata sconfitta in casa dalle Fiamme Oro, ma anche in questa partita c'è stato molto equilibrio fino a cinque minuti del termine con il punteggio che era di 18-13 per il XV della Polizia. In ogni caso la squadra allenata da Costanzo ha fatto suo il punto di bonus difensivo confermandosi quale sesta forza di questo campionato. Il risultato a sorpresa arriva da Viadana dove i campioni d'Italia del Calvisano sono stati sconfitti per 13-3. Non è tanto la battuta d'arresto in sé a stupire (per una squadra che gioca anche in Europa è inevitabile qualche calo di tensione) ma piuttosto che il Calvisano abbia segnato solo un calcio di punizione e nessuna meta, cosa che non accadeva dalla notte dei tempi.

Chi invece non rallenta il ritmo è il Valorugby Reggio Emilia, ormai una realtà concreta del rugby italiano, che seguita a vincere e ad esibire un rugby divertente e a occupare il secondo posto della classica.

Il Colorno forse non era avversario per impensierire più di tanto gli emiliani, ma va comunque segnalato che per la seconda volta consecutiva (la precedente sette giorni fa con il Petrarca) il Valorugby nei minuti finali subisce delle mete. Un particolare che non verrà certo trascurato dallo staff tecnico e dal tecnico Manghi. I Medicei Firenze vincono di misura a Piacenza e in ottica salvezza quello dei toscani è un risultato pesante che permette loro di prendere un po' di ossigeno, ma inguaiando ancora di più i neopromossi piacentini. Adesso il campionato si ferma per due settimane e, a parte Rovigo e Petrarca, tutTe le formazioni avranno modo non solo di riposare Ma anche di stilare un primo bilancio dopo oltre un terzo di torneo.

Alberto Zuccato

