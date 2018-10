Petrarca, filotto di 15 vittorie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY. TOP 12Simone Ragusi ancora micidiale al piede, 100%. La solita difesa aggressiva, ha incassato la prima meta dopo tre giornate, ma si è confermata granitica. Il dominio nei punti d'incontro, con due turn over decisivi quando la partita era in bilico 13-13 . Così l'Argos Petrarca Padova ha portato a casa la vittoria 19-13 da Viadana, nella terza giornata del Top 12 di rugby. Coincisa con il primo posticipo domenicale, per la concomitanza con il match delle Zebre in Pro 14.È stata una vittoria in rimonta. Dopo il 3-0 di Ragusi (4cp, 1...