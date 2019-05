Petrarca e Rovigo, derby per la finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TOP 12È il giorno del derby. Il gran giorno per Petrarca e Rovigo. Specie quando c'è di mezzo lo scudetto. Storia, tradizione, passione, rivalità. Il derby è ancora tutto questo, nonostante l'effetto corrosivo del professionismo italiano che ha traslocato i giocatori più forti in Pro14.Oggi si gioca l'andata delle semifinali a Padova (16,30, diretta RaiSport.rai.it, differita tv su Raisport alle 0,30). E i tuttineri hanno l'obbligo della vittoria, come sottolinea il loro allenatore Andrea Marcato: «Siamo detentori dello scudetto e faremo...