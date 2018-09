PETRARCA A CACCIA DEL BIS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAIl Petrarca riparte con due cose nuove sulle maglie: lo scudetto e il marchio Argos Energia, azienda erogatrice di gas e luce che ha legato per cinque anni il suo nome a quello della società bianconera. E riparte con la certezza e non più con la scommessa di Andrea Marcato, passato in dodici mesi da allenatore debuttante a tecnico campione d'Italia. «Mi fa uno strano effetto dice è stato tutto molto bello. Ma è il passato e io guardo al presente e al futuro. La dirigenza mi ha messo a disposizione una rosa ampia e di...