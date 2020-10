VOLLEY

(m.zi.) Non si ferma la corsa di Perugia, che resta a punteggio pieno dopo sette giornate di SuperLega. In casa con Ravenna gli umbri si complicano la vita solo nel terzo set, dopo essere andati facilmente sul 2-0, ma riescono comunque a chiudere senza ulteriori difficoltà. Solito Leon da 23 punti per la capolista, 14 punti a testa per Recine e Pinali (quattro ace) in casa romagnola. Con un solo punto meno di Perugia c'è Civitanova, che vince 3-0 in casa con Milano. Partita più equilibrata di quanto non dica il risultato finale, con i lombardi che riescono a mettere in crisi i marchigiani sia nel secondo che nel terzo parziale. Juantorena continua a 35 anni a fare la differenza come pochi e finisce top scorer con 15 punti, mentre dall'altra parte della rete ci sono 11 punti di Maar. Sconfitta al tie break per Trento a Monza. Dopo aver perso il primo set i trentini sembrano raddrizzare la partita portandosi sul 2-1, ma Monza reagisce e conquista la vittoria con il 15-13 finale. Non bastano i 32 di Nimir per Trento, 23 di Lagumdzija per i brianzoli.

PADOVA CORAGGIOSA

Coraggiosa prova casalinga per la Kioene Padova, che riesce a mettere in difficoltà Modena. Nella sfida numero 99 tra le due formazioni vince come da pronostico quella emiliana, ma i ragazzi di Jacopo Cuttini ci provano in particolare nel secondo e nel terzo set, vinto dai bianconeri. Poi però la maggiore esperienza di Modena fa la differenza. Per Padova 16 punti di Sterne 15 del giovane Bottolo, sempre più importante, 22 di Vettori per gli ospiti. Maratona anche tra Verona e Cisterna, con gli scaligeri che si impongono al tie break. Cisterna con il punto conquistato raggiunge proprio Padova e non è più ultima da sola. Nelle fila veronesi ci sono i 21 punti di Jeaschke, per i pontini 23 di Randazzo cui ne aggiunge 19 Szwarc. Nell'anticipo invece Piacenza va a vincere a Vibo Valentia. La squadra di Lorenzo Bernardi è trascinata da una prestazione monstre di Grozer, che in quattro set mette assieme 30 punti con sette ace e tre muri vincenti e il 63% in attacco. Russel gli da una mano con 20 punti, mentre i calabresi ci provano con i 20 di Rossard, anche lui molto positivo sul filo del 60% offensivo.

