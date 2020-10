VOLLEY MASCHILE

Non si ferma la striscia di successi di Perugia, che a Verona vince per la quarta volta in altrettanti incontri di SuperLega. Trascinati da Leaon (20 punti) gli umbri vincono anche in casa di Kaziyski (12 punti) e compagni, superati in ogni parziale con margine minimo. Perugia resta la capolista a punteggio pieno, la squadra più pronta e determinata in avvio. A provare a tenere il ritmo è Civitanova, che in casa riesce ad avere la meglio su Monza, superata in tre set dai marchigiani in Brianza. Lagumdzija guida i padroni di casa con 14 punti, che non bastano di fronte alla prova di squadra di Leal (14) e compagni: 14 punti anche per Rychlicki e Simon, che firma cinque ace e tre muri vincenti.

Il big match di giornata è però quello del PalaPanini, che vede la seconda sconfitta stagionale di Modena di fronte a Milano. Il primo parziale è il più combattuto, con Milano che riesce a spuntarla in volata. Modena prova reagire vincendo il terzo set, ma i lombardi sono freddi e determinati e nel quarto parziale chiudono i conti. Alla fine ci sono 23 punti di Patry e 22 di Ishikawa per Milano, 21 di Petric per Modena che deve fare i conti con la seconda sconfitta casalinga.

TRENTO AL PASSO

In un torneo che non ha certo risparmiato i risultati a sorpresa prova a tenere il ritmo delle prime della classe anche Trento, che vince in maniera netta e senza troppe discussioni a Piacenza. Abdel-Aziz Nimir trascina i suoi con 20 punti (cui ne aggiunge 13 Kooy), mentre per la squadra di Lorenzo Bernardi ci sono i 16 punti di Grozer. Con la vittoria Trento resta nel gruppo delle inseguitrici di metà classifica, in cui c'è anche, un po' a sorpresa, Vibo Valentia. I calabresi firmano il colpaccio a Padova ai danni di una Kioene che perde di misura i primi due parziali e che non riesce a reagire compiutamente. Per i bianconeri 22 punti di Vitelli, per Vibo 15 di Rossard e 14 di Drame. Vittoria casalinga, con 19 punti di Pinali, anche per Ravenna ai danni di Cisterna.

Massimo Zilio

